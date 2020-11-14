Son Dakika
Son dakika... Gazeteci yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören gazeteci yazar Ahmet Kekeç bugün vefat etti. Kekeç'in vefatı sonrası sevenleri başsağlığı mesajları paylaştı.
GÜNDEM 14.11.2020, 14:04
1
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakıma alınan Ahmet Kekeç bugün hayatını kaybetti. Ahmet Kekeç'in vefat haberini oğlu, Mehmet Hakan Kekeç duygusal bir paylaşıma duyurdu.
Oğul Kekeç, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadelerini kullandı. Ahmet Kekeç kimdir?Ahmet Kekeç'in vefatının ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşıldı. Kekeç'in vefatının ardından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." dedi.
Oğul Kekeç, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadelerini kullandı. Ahmet Kekeç kimdir?Ahmet Kekeç'in vefatının ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşıldı. Kekeç'in vefatının ardından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü