Son dakika... Gazeteci yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakıma alınan Ahmet Kekeç bugün hayatını kaybetti. Ahmet Kekeç'in vefat haberini oğlu, Mehmet Hakan Kekeç duygusal bir paylaşıma duyurdu.



Oğul Kekeç, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadelerini kullandı. Ahmet Kekeç kimdir?Ahmet Kekeç'in vefatının ardından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşıldı. Kekeç'in vefatının ardından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." dedi.

