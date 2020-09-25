Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Willem II'yi 4-0 mağlup eden İskoçya ekibi Rangers, Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi oldu.
GÜNDEM 25.09.2020, 00:00
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Hollanda takımı Willem II ile İskoç temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Rangers adını play-off turuna yazdırdı.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için 1 Ekim'de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Rangers'ta Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de forma giyiyor.
Rangers'ın gollerini 22. dakikada James Tavernier, 25. dakikada Ryan Kent, 55. dakikada Filip Helander ve 71. dakikada Connor Goldson kaydetti.
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için 1 Ekim'de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Rangers'ta Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de forma giyiyor.
Rangers'ın gollerini 22. dakikada James Tavernier, 25. dakikada Ryan Kent, 55. dakikada Filip Helander ve 71. dakikada Connor Goldson kaydetti.
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