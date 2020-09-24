Son Dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk etti.

Sarı Kırmızılılar, 77. dakikada Belhanda ve 86. dakikada Babel'in attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve play-off turuna adını yazdırdı.

