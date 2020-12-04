Son Dakika
Son Dakika! FETÖ operasyonu! Türkiye İmamı'nın damadı da gözaltında
İzmir'de FETÖ'ye karşı yapılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 04.12.2020, 09:14
İzmir’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün evlerine yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İzmir’de, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B’nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
60 hücre evine yapılan operasyon neticesinde, aralarında FETÖ Terör Örgütü’nün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B nin de bulunduğu, Karşıyaka ve Hatay İl İmamları, TSK ve Emniyet Mahrem İmamları, Eğitim Danışmanları, Büyük Bölge Talebe Mesulleri, Büyük/Küçük Bölgeciler, Mütevelliler, İhraç TSK ve Emniyet Mensuplarının da bulunduğu 66 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir’de, FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne ait hücre evlerine yapılan operasyonda aralarında örgütün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B’nin de bulunduğu toplam 66 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
60 hücre evine yapılan operasyon neticesinde, aralarında FETÖ Terör Örgütü’nün Türkiye İmamı M.Ö’nün damadı M.B nin de bulunduğu, Karşıyaka ve Hatay İl İmamları, TSK ve Emniyet Mahrem İmamları, Eğitim Danışmanları, Büyük Bölge Talebe Mesulleri, Büyük/Küçük Bölgeciler, Mütevelliler, İhraç TSK ve Emniyet Mensuplarının da bulunduğu 66 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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