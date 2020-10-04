Son Dakika! Fenerbahçe'den transfer atağı! Kemal Ademi İstanbul'da

Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşındaki Kosova asıllı forvet oyuncusu Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kemal Ademi'nin sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiğini açıklayan sarı-lacivertli takım, kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir."

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Kemal Ademi, 2019/2020 sezonun da Basel formasıyla 43 maçta 15 gol 5 asist yaptı.

