Son dakika… Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00-0.25 aralığında tuttu.

Toplantı sonrasında Fed'den yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

* Fed varlık alım programında değişikliğe gitmedi* Fed kararı oybirliğiyle alındı * Fed, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanma kararlılığını tekrarladı* Zayıflayan talep, düşük enerji fiyatları enflasyonu aşağıda tutuyor* Tahvil alımlarına mevcut hızda devam edecek* Fed destekleyici para politikası konusunda yeni sözel yönlendirmesini sürdürüyor* Ekonominin toparlanma patikası koronavirüs pandemisinin seyrine bağlı

