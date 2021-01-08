Son dakika EYT gelişmesi! EYT'lilerden seçim manifestosu

EYT son günlerde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor.

Emekli olmak için kanunen gereken prim sayısını doldurmalarına karşın emekli olma yaşları gelmediği içi emekli olamayan vatandaşlar, yürüttükleri kampanyalar ve çalışmalarla hak arama çabalarını sürdürüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak önemli açıklamalarda bulundu.

Her seçim döneminde verilen sözlerin tutulmasından dolayı siyasi partilerden söz değil güvence istediklerini dile getiren Özüpak, iktidara talip olanların muhalefet partilerinin kendilerinden noter tasdikli taahhüt alacaklarını söyledi.



RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında “EYT” konusuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Özüpak açıklamasında şunları dile getirdi.

"Biz diyoruz ki, seçim beyannamelerinin içerisinde yer alıyoruz. Güvence istiyoruz. Bize ‘noter tasdikli taahhüdünüzü vereceksiniz, iktidara talipseniz, güvencesini yazılı istiyoruz’ dedik. Kendileri de ‘evet’ dediler. Yakın zamanda noter taahhüdünü kendilerinden teslim alacağız.



Seçimleri sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Özüpak "O Meclis’i vatandaşlık görevimiz olan oy hakkımızla biz seçiyoruz. Seçimleri sabırsızlıkla da bekliyoruz. İstiyoruz ki bunu bu hale getirmesinler ve hükümetimiz de masaya otursun.." dedi.

