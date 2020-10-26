Son Dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 26.10.2020, 23:34
Eski Sağlık bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.
Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.
Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.
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