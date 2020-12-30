Son Dakika! Esad askerlerine DEAŞ saldırısı! Çok sayıda asker öldü
Suriye'de Esad'a bağlı askerin olduğu iddia edilen otobüse saldırı düzenlendi.
GÜNDEM 30.12.2020, 23:47
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Suriye'nin Deyr ez Zor şehrinde M20 otoyolunda bir otobüse gerçekleştirilen saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyuruldu.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar tarafından aktarılan bilgiye göre saldırının DEAŞ tarafından Esad askerlerini taşıyan otobüse gerçekleştirildiği bildirildi.
Konuya dair açıklama yapan Ağar, ''Rejim Ruslarla birlikte Işid’e operasyonlara başlamışken Işid dişini sert gösterdi. Deyr ez-Zor’dan Humus'a giden rejime bağlı 4. Kolordu milislerini taşıyan 3 otobüse saldırdı. En az 25 ölünün, 30’den fazla yaralının olduğu ifade ediliyor'' ifadelerini kullandı.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar tarafından aktarılan bilgiye göre saldırının DEAŞ tarafından Esad askerlerini taşıyan otobüse gerçekleştirildiği bildirildi.
Konuya dair açıklama yapan Ağar, ''Rejim Ruslarla birlikte Işid’e operasyonlara başlamışken Işid dişini sert gösterdi. Deyr ez-Zor’dan Humus'a giden rejime bağlı 4. Kolordu milislerini taşıyan 3 otobüse saldırdı. En az 25 ölünün, 30’den fazla yaralının olduğu ifade ediliyor'' ifadelerini kullandı.
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