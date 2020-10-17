Son Dakika! Ermenistan'dan alçak saldırı! Siviller hedef alındı
İşgalci Ermenistan sivilleri hedef aldı! Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi.
GÜNDEM 17.10.2020, 00:43
İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi füzelerle vurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Ermenistan ordusunun füzeli saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hacıyev, “İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor” dedi.
“Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı” diyen Hikmet Hacıyev, “Yaralılar ve hasarlar belirlenecek” ifadelerini kullandı.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi füzelerle vurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Ermenistan ordusunun füzeli saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hacıyev, “İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor” dedi.
“Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı” diyen Hikmet Hacıyev, “Yaralılar ve hasarlar belirlenecek” ifadelerini kullandı.
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