Son Dakika! Ermenistan teslim oldu! Aliyev açıklama yapıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurmasının ardından ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

İşte açıklamalardan satır başları:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı" dedi.

