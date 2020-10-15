Son Dakika: Ermenistan Terter'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 3 yaralı

Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptı.

Ermenistan'ın, Terter'deki bir mezarlığı "kasıtlı olarak" hedef aldığını belirten Hacıyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin ise yaralandığını kaydetti.

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