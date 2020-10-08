Son Dakika: Ermenistan ordusu yine sivilleri vurdu!
Azerbaycan ordusu karşısında ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan Gence'yi vurdu..
GÜNDEM 08.10.2020, 08:23
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Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan yine Gence kentindeki sivilleri vurdu. Şahmemmedli köyüne saldırıda bulunan Ermeni ordusu bir sivili daha katletti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi..
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi..
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