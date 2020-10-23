Son dakika... Erdoğan'dan toplu mekanlardan kaçınalım uyarısı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız." dedi.

Şu anda salgında İstanbul'un önde gittiğini söyleyen Erdoğan, İstanbul'daki yaşanan koronavirüs vakalarındaki artış ile ilgili soruya şu cevabı verdi: "Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız vs bunlara da dikkat edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Darbeci Hafter tarafından da Sarrac tarafından bir temsilci bulunuyor. Ancak bu ateşkes bana göre çok güvenilir değil. Aynı şekilde Ermenistan sözünde durdu mu, durmadı. Temenni ederim ki bu böyle olmaz ve Libya'da ateşkes kararına uyulur.

Şu an itibari ile İstanbul salgında hemen hemen en önde gelen illerimizden. Bu konuda tüm mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz. Toplu mekanlardan ciddi olarak kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Gerektiğinde hassasiyeti gösterelim. Ne gibi tedbirler alacağı yönünde çalışıyoruz, ona göre de önlemlerimizi alacağız. Batıya göre çok daha iyi bir konumdayız. Ancak bu yeterli değil.

Türkiye'nin de en az Rusya kadar, bölgede söz hakkına sahip olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye, Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Test etmeyi bırakın, Yunanistan bu silahları kullanıyor. ABD onlara bir şey diyor mu, denmiyor. Biz kararlıyız, yolumuza devam edeceğiz''

