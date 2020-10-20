Son dakika: Erdoğan, okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Son dakika gelen haberlere göre; Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda gündeme ilişkin alınan önemli kararlar açıklandı.

3 saat 15 dakika süren toplantının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli bilgiler verdi.

Yüzyüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. liselerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

