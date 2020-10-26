Son dakika... Enis Berberoğlu bugün yeniden AYM'ye başvuruyor

Son dakika... Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, AYM'nin verdiği karar sonrası 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı uygulamaması sonrası, Berberoğlu, 'hak ihlaline' neden olduğu gerekçesiyle yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

Berberoğlu'nun 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, mahkemenin AYM'nin uygulama kararını reddettiğine ilişkin yazılı belgeyi aldığı öğrenildi. Bu gelişmeyi TV100'ye konuk olan CHP'li Barış Yarkadaş verdi.

Yarkadaş açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni bir hukuki süreç başlayacak. Türkiye çok ilginç bir hukuki sürece şahit olacak. Yiğit Acar'ın hazırladığı dilekçeye göre, Anayasa'nın 36. ve 19. maddesinin ihlalinden başvurulacak. 36. madde hak arama hürriyetidir. Enis Berberoğlu'nun şu anda mahkemeye erişim hakkı engellendiği için 36. madde ihlal edildi. 19. madde kişi hürriyeti ve güvenliğini ihlal eder. Kişi hürriyeti ve güvenliği de doğal olarak askıda. Hürriyeti neden askıda? Enis Berberoğlu yeniden milletvekilliğine dönsün dendi. Ama şu anda Enis Berberoğlu kararı uygulanmadığı için Enis Berberoğlu evinde şu an tutuklu pozisyonunda. Kişi hürriyeti doğal olarak ortadan kalkıyor. Madde 67'den başvuruyor Yiğit Acar. Seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal ediliyor. Az önce kararı Yiğit Acar aldı. Bugün saat 16:00'da Enis Berberoğlu yeniden başvuracak.

