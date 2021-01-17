Son Dakika! Elazığ'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Elazığ'da deprem meydana geldi.
GÜNDEM 17.01.2021, 12:41
Son Dakika Haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Elazığ'da deprem oldu.
AFAD'ın kaydettiği bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavallı mevkiinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Ayrıca saat 12:24'te gerçekleşen depremin yerin 17 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DepremBüyüklük : 4.1 (ML)Yer : Merkez (Elazig)Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİEnlem : 38.4941 NBoylam : 39.1935 EDerinlik : 17.14 kmDetay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021
#DepremBüyüklük : 4.1 (ML)Yer : Merkez (Elazig)Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİEnlem : 38.4941 NBoylam : 39.1935 EDerinlik : 17.14 kmDetay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021
AFAD'ın kaydettiği bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavallı mevkiinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Ayrıca saat 12:24'te gerçekleşen depremin yerin 17 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DepremBüyüklük : 4.1 (ML)Yer : Merkez (Elazig)Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİEnlem : 38.4941 NBoylam : 39.1935 EDerinlik : 17.14 kmDetay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021
#DepremBüyüklük : 4.1 (ML)Yer : Merkez (Elazig)Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİEnlem : 38.4941 NBoylam : 39.1935 EDerinlik : 17.14 kmDetay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü