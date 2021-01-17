Son Dakika! Elazığ'da korkutan deprem

Son Dakika Haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Elazığ'da deprem oldu.

AFAD'ın kaydettiği bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavallı mevkiinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Ayrıca saat 12:24'te gerçekleşen depremin yerin 17 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

#DepremBüyüklük : 4.1 (ML)Yer : Merkez (Elazig)Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİEnlem : 38.4941 NBoylam : 39.1935 EDerinlik : 17.14 kmDetay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021



#DepremBüyüklük : 4.1 (ML)Yer : Merkez (Elazig)Tarih-Saat : 17.01.2021, 12:24:04 TSİEnlem : 38.4941 NBoylam : 39.1935 EDerinlik : 17.14 kmDetay : https://t.co/Mmj98TJuYR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2021

