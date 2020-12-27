Son Dakika! Elazığ'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Elazığ'da deprem oldu.

Rasathane'nin kaydettiği verilere göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Sivrice (Elazig)Tarih-Saat : 27.12.2020, 23:08:37 TSİEnlem : 38.4166 NBoylam : 39.1515 EDerinlik : 12.40 kmDetay : https://t.co/ppIbMydGHs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi



#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Sivrice (Elazig)Tarih-Saat : 27.12.2020, 23:08:37 TSİEnlem : 38.4166 NBoylam : 39.1515 EDerinlik : 12.40 kmDetay : https://t.co/ppIbMydGHs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2020

