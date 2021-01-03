Son Dakika: Elazığ'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.17'de Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, yerin 8,5 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

#DEPREM: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN

— A F A D (@AFADBaskanlik) January 3, 2021



#DEPREM: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) January 3, 2021

