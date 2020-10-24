Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi.... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberinin ardından birçok isim sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bu isimlerden biri olan Vali Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerin iletti.

Vali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu 'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." açıklamasında bulundu.

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Allah'tan acil şifalar dilerim.



İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Allah'tan acil şifalar dilerim. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2020

