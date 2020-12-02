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Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'suikast hazırlığı' açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast ihbarına yönelik açıklamada bulundu.
GÜNDEM 02.12.2020, 15:05
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Son dakika haberi... Suikast hazırlığı yapıldığı istihbaratı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’da pandemi konusu İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına geldi. İmamoğlu, dün kamuoyuna yansıyan suikast hazırlığı iddiası sorusuna cevap verdi.
İmamoğlu kendisine yönelik suikast ihbarına yönelik açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:"23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir."
İmamoğlu kendisine yönelik suikast ihbarına yönelik açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:"23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir."
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