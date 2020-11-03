Son dakika: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 2,13 arttı
Son dakika haberi... Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Ekim 2020'de enflasyon yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu.
GÜNDEM 03.11.2020, 10:22
Son dakika haberi! Ekim 2020 enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.
TÜİK'in açıkladığı Ekim 2020 enflasyon rakamları aylık yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu. Beklentiler aylık yüzde 2.10, yıllıkta ise 11.86 düzeyindeydi.
TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.
TÜİK'in açıkladığı Ekim 2020 enflasyon rakamları aylık yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda 11,89 yüzde oldu. Beklentiler aylık yüzde 2.10, yıllıkta ise 11.86 düzeyindeydi.
TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.
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