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Son Dakika

Son dakika... Ege'de korkutan deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi'nde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 06.11.2020, 22:22
Son dakika... Ege'de korkutan deprem
Son dakika haberine göre Ege Denizi, Khalkidiki (Yunanistan) ve Gökçeada (Çanakkale) açıklarında 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi. 


#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 0.94 km.Khalkidiki (Yunanistan), 142.11 km. Gökçeada (Çanakkale)Tarih-Saat : 06.11.2020, 21:41:50 TSİEnlem : 39.9848 NBoylam : 24.0098 EDerinlik : 9.62 kmDetay : https://t.co/4tfWGCixyW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2020

Ayrıntılar geliyor...
#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 0.94 km.Khalkidiki (Yunanistan), 142.11 km. Gökçeada (Çanakkale)Tarih-Saat : 06.11.2020, 21:41:50 TSİEnlem : 39.9848 NBoylam : 24.0098 EDerinlik : 9.62 kmDetay : https://t.co/4tfWGCixyW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2020
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