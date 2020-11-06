Reklam

Son Dakika

Son Dakika! Ege'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege açıklarında deprem meydana geldi.

GÜNDEM 06.11.2020, 01:47
Son Dakika! Ege'de deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Deniz'inde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Ege açıklarında medyana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Saat 01:16'da gerçekleşen depremin yerin 8 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

#DepremBüyüklük : 4.5 (Mw)Yer : Khalkidiki (Yunanistan)Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİEnlem : 39.9401 NBoylam : 23.5773 EDerinlik : 8.32 kmDetay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020

#DepremBüyüklük : 4.5 (Mw)Yer : Khalkidiki (Yunanistan)Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİEnlem : 39.9401 NBoylam : 23.5773 EDerinlik : 8.32 kmDetay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3