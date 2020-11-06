Son Dakika! Ege'de deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege açıklarında deprem meydana geldi.
GÜNDEM 06.11.2020, 01:47
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Deniz'inde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Ege açıklarında medyana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Saat 01:16'da gerçekleşen depremin yerin 8 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DepremBüyüklük : 4.5 (Mw)Yer : Khalkidiki (Yunanistan)Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİEnlem : 39.9401 NBoylam : 23.5773 EDerinlik : 8.32 kmDetay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020
#DepremBüyüklük : 4.5 (Mw)Yer : Khalkidiki (Yunanistan)Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİEnlem : 39.9401 NBoylam : 23.5773 EDerinlik : 8.32 kmDetay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Ege açıklarında medyana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Saat 01:16'da gerçekleşen depremin yerin 8 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DepremBüyüklük : 4.5 (Mw)Yer : Khalkidiki (Yunanistan)Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİEnlem : 39.9401 NBoylam : 23.5773 EDerinlik : 8.32 kmDetay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020
#DepremBüyüklük : 4.5 (Mw)Yer : Khalkidiki (Yunanistan)Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİEnlem : 39.9401 NBoylam : 23.5773 EDerinlik : 8.32 kmDetay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020
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