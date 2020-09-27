Son Dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem.. İşte son depremler

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5.3 olarak belirlenirken, derinliği 11.64 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak aktardı.



24 Eylül günü Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38'de olan 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmişti. Saat 21.06'da Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremler...



