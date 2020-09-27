Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

AFAD'da yer alan son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Depremin saati 19.05 olarak belirtilirken derinliği 25.87 km olarak kaydedildi.

