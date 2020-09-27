Son dakika! Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 27.09.2020, 20:52
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AFAD'da yer alan son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Depremin saati 19.05 olarak belirtilirken derinliği 25.87 km olarak kaydedildi.
Depremin saati 19.05 olarak belirtilirken derinliği 25.87 km olarak kaydedildi.
28°
parçalı az bulutlu
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|0
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