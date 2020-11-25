Son dakika: Efsane eski futbolcu Maradona vefat etti

Arjantinli eski efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti.

Arjantin basını, Diego Maradona'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti'' ifadeleri kullanıldı.

Pele ile birlikte futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

