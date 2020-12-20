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Son Dakika! Dört ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan dört ülkeden Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu duyurdu.
GÜNDEM 20.12.2020, 23:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Twitter'dan yaptığı açıklamada kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine alındığını bildiren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
Twitter'dan yaptığı açıklamada kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine alındığını bildiren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
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