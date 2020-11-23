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Son dakika dolarda son durum! Dolar yükselişe geçti...

Piyasalardaki hareketlilik dolarda yükselişe neden oldu. Dolar gün içinde düşük 7.6149 lira ve en yüksek 7.9540 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında seyretti.

GÜNDEM 23.11.2020, 19:47
Son dakika dolarda son durum! Dolar yükselişe geçti...
Berat Albayrak'ın istifası ve Merkez Bankasının faiz kararının ardından düşüşe geçen dolar ve euro yeniden yükselişe geçti. 

Dolar en düşük 7.6149 lira ve en yüksek 7.9540 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında işlem gördü.  Euro en düşük 9.0241 lira ve en yüksek 9.4632 lirayı gördükten sonra, 9.30 – 9.32 lira aralığında, sterlin en düşük 10.1361 lira ve en yüksek 10.6511 lirayı gördükten sonra 10.59 – 10.60 lira aralığında hareket ediyor.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Institute of International Finance tarafından düzenlenen gelişmekte olan ülkeler merkez bankaları toplantısında yaptığı konuşmada, TL'nin değer kaybının şirketler üzerindeki "rikslerine karşı tetikte" olduklarını vurguladı ve "Politika yapımında enflasyona öncelik vermemiz gerekiyor. Doğrudan yatırımların artması için para politikası duruşu tek başına tabiki yeterli değil, reformlar da oldukça önemli" dedi 
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