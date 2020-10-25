Son dakika! Dışişleri'nden Yunanistan'a 'kıta sahanlığı' tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 'kıta sahanlığı' açıklamasına, "Oruç Reis faaliyetlerini yürüttüğü saha BM nezdinde kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır" ifadeleriyle cevap verdi.
GÜNDEM 25.10.2020, 20:53
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı "Türkiye, Yunanistan kıta sahanlığında çalışma yürütüyor" açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklama "Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri 'yasadışı' olarak nitelendiren mesnetsiz bir açıklama yayımlamıştır. Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır" denildi.
Açıklamada, Oruç Reis gemisinin çalışma yapacağının 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne tekrar izah edildiği vurgusu yapılırken, yapılan çalışma sahasının Yunanistan anakarasına 440, Türkiye anakıtasına ise 130 km uzaklıkta olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında "Türkiye her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde bir çözüm için diyalog ve işbirliğine hazırdır. Yunanistan'ın da, ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve önkoşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri 'yasadışı' olarak nitelendiren mesnetsiz bir açıklama yayımlamıştır. Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır" denildi.
Açıklamada, Oruç Reis gemisinin çalışma yapacağının 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne tekrar izah edildiği vurgusu yapılırken, yapılan çalışma sahasının Yunanistan anakarasına 440, Türkiye anakıtasına ise 130 km uzaklıkta olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında "Türkiye her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde bir çözüm için diyalog ve işbirliğine hazırdır. Yunanistan'ın da, ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve önkoşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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