Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından AB'ye yaptırım tepkisi
Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi.
GÜNDEM 22.09.2020, 00:50
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Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur." ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur.
AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir.
Bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir.
Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir.
AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir.
Yapılan açıklama şu şekilde:
AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur.
AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir.
Bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir.
Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir.
AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir.
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