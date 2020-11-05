Son Dakika: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihleri başladı

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercihlerinin bugün başladığını duyurdu.

İki yıllık ön lisans mezunu öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimine geçişi için yapılan DGS ek tercihleri 11 Kasım Çarşamba saat 23.59'a kadar sürecek.

Mezun öğrenciler 4 yıllık üniversitelere geçmek için başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

ÖSYM, ek tercihler için bir de kılavuz yayınladı.

DGS ek tercihleri, DGS başvuru kılavuzunda bulunan kurallara göre yapılacak.



DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılacak.

Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unutmanız halinde e Devlet bilgileriniz ile de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra tercih işlemleri sayfasından puan durumunuza göre uygun okullar sırası ile seçebilirsiniz...



