Son Dakika! DHKP-C'ye 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 12 ilde 87 adresteki 120 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 75'ten fazla kişi gözaltına alındı.

Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

Operasyon devam ediyor

