Son dakika... Devlet Bahçeli: Yeni anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır
Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışına destek geldi: Yeni anayasaya ihtiyaç olduğu açıktır.
GÜNDEM 02.02.2021, 15:31
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir.
Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır.
Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır.
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