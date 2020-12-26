Son Dakika
Son Dakika depremler! Türkiye beşik gibi sallanıyor!
Elazığ'da 4.1, Van'da 3.9 Burdur'da 3.3 korkutan depremler meydana geldi. Neredeyse her bölgesi risk altında olan ülkemizde bugün başka nerede deprem oldu? İşte 26 Aralık son deprem listesi...
GÜNDEM 26.12.2020, 14:41
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2020 yılına çok az bir zaman kala Türkiye'de depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Türkiye ve çevresinde 34 deprem meydana geldi.
25 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Elazığ'da 4.1, Van'da 3.9 Burdur'da 3.3 şiddetin deprem meydana geldi...
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Türkiye ve çevresinde 34 deprem meydana geldi.
25 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Elazığ'da 4.1, Van'da 3.9 Burdur'da 3.3 şiddetin deprem meydana geldi...
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