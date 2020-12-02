Son dakika depremler listesi! Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu depremin ilçe ve kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.



Son dakika bilgisine göre bugün saat 08:39'a kadar 33 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü ise 3,5 şiddetinde gerçekleşti

En yüksek deprem ise TASLICAY-KARLIOVA merkezli Bingöl ilimizde görüldü.



AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ayrıca Malatya, Manisa, Bingöl, Diyarbakır, İzmir, Ankara, Yalova, Sivas, İzmir, Sakarya, Adana ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi.



