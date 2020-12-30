Son Dakika
Son dakika depremler: İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissetti
Son dakika haberi... İzmir'de merkez üssü Urla olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden halk sokağa döküldü. Depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak ölçüldü.
GÜNDEM 30.12.2020, 16:59
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Son dakika depremler... İzmir'de bir deprem şoku daha yaşandı. Merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi olan deprem vatandaşları korkuttu. İzmir Urla'da meydana gelen deprem 4,3 büyüklüğünde ölçüldü. Depremi çevre illerde hissetti. AFAD depremler verisinde göre depremin derinliği 5.18 kilometre olarak tespit edildi. Ayrıntılar geliyor...
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