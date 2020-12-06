Son dakika depremler: İzmir Çeşme'de korkutan deprem!
Son dakika depremler... İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 06.12.2020, 07:54
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Son dakika depremler! İzmir Çeşme'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı son deprem verisine göre Ege Denizi'nin İzmir Çeşme açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.13 km altında gerçekleşti. Deprem Çeşme'ye 41 km uzaklıkta meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİEnlem : 37.9218 NBoylam : 26.0563 EDerinlik : 7.13 kmDetay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİEnlem : 37.9218 NBoylam : 26.0563 EDerinlik : 7.13 kmDetay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
AFAD'ın açıkladığı son deprem verisine göre Ege Denizi'nin İzmir Çeşme açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.13 km altında gerçekleşti. Deprem Çeşme'ye 41 km uzaklıkta meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİEnlem : 37.9218 NBoylam : 26.0563 EDerinlik : 7.13 kmDetay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
#DepremBüyüklük : 3.9 (Mw)Yer : Ege Denizi, 41.20 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 06.12.2020, 05:50:39 TSİEnlem : 37.9218 NBoylam : 26.0563 EDerinlik : 7.13 kmDetay : https://t.co/zkJaQSNI1N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 6, 2020
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