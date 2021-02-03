Son Dakika depremler! Adana Kozan’da deprem

Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında 3.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

