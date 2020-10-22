Son dakika deprem: Van'da deprem meydana geldi

Son dakika gelen güncel deprem verileri... Kandilli Rasathanes'nin deprem verilerine göre; Van'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 18.22'de Van'da 3.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı olmazken depremin derinliği 2.7 kilometre olarak duyuruldu.

