Son dakika deprem: Kayseri'de deprem oldu kaç şiddetinde?

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Deprem bölgede paniğe neden olurken çevre iller Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi.AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklandı.

