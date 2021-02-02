Son dakika deprem: Kayseri'de deprem oldu kaç şiddetinde?
Son dakika gelen bilgilere göre; Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
GÜNDEM 02.02.2021, 03:39
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Deprem bölgede paniğe neden olurken çevre iller Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi.AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 16.70 km olarak açıklandı.
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