Son Dakika! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Yalova'da düzenlenen operasyonda örgütün "Türkiye suikastçısı" yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova'daki operasyonda yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldıDEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandıve tutuklandı!Operasyon sona erdiEmniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ???

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021



DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldıDEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandıve tutuklandı!Operasyon sona erdiEmniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ??? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021 pushfn('ads');

