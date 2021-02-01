Son Dakika
Son Dakika! DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki suikastçısının yakalandığı açıklandı.
GÜNDEM 01.02.2021, 12:48
Terör örgütü DEAŞ'ın Yalova'da düzenlenen operasyonda örgütün "Türkiye suikastçısı" yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova'daki operasyonda yakalanıp tutuklandığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldıDEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandıve tutuklandı!Operasyon sona erdiEmniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ???
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldıDEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandıve tutuklandı!Operasyon sona erdiEmniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ??? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021 pushfn('ads');
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova'daki operasyonda yakalanıp tutuklandığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldıDEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandıve tutuklandı!Operasyon sona erdiEmniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ???
— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldıDEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandıve tutuklandı!Operasyon sona erdiEmniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz ??? — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 1, 2021 pushfn('ads');
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü