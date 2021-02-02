Son Dakika! Darbe davasının sanığı Metin İyidil'in cezası belli oldu

Son Dakika Haberi... FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'ya da 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

