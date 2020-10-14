Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Işıklar yanıyor' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın tartışmalara neden olan "Işıklar yanıyor" açıklamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM üyesinin yaptığı paylaşıma ilişkin de 'Talihsiz bir paylaşım keşke yapmasaydı. Ona düşmez.' dedi.

AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Erdoğan, grup toplantısının ardından da Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken paylaşımına cevap verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bireysel bir tweet olarak görmek doğru olmaz. Talihsiz bir paylaşım keşke yapmasaydı. Ona düşmez. AYM üyesinin böyle bir açıklama yapması adeta siyasete soyunmasıdır. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin. Özür yeterli mi? Başkan ve heyeti değerlendirsin.

