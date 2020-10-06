Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Merkel'e, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini iletti.

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