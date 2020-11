Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı için tarihi verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir. İttifak, gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulmadı." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Koronavirüs salgınının seyrini bir an önce aşağı çekmemiz gerekiyor. Şimdi salgının seyrinin önüne geçemezsek daha sonra can acıtıcı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz." dedi.

Koronavirüs aşısı ile ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç Nisan ayında kendi aşımızı uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunma düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Türkiye olarak bölgesel sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur, biz kendi milli güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz.9 bine yakın terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.Ülkemiz üzerinden çatışma bölgelerine geçişi engellemek için olağanüstü çaba harcıyoruz. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tüm provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de soğukkanlı davrandık. Dağlık Karabağ'da 30 yıllık bir adaletsizliğin son bulmasına katkıda bulunduk. Putin ile yapılan görüşmelerde bu süreçte bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış bulunmaktayız. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya olarak bölgede barışın güvencesi olacağız. Yaklaşık 30 yıllık bir gecikmeyle de olsa hak yerini buldu, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

(Türk gemisinde yapılan hukuk dışı arama) Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Herkes artık tavrını sahadaki gerçeklere göre belirlemeli. Diplomatik çabalarımızı sahdaki güçlü varlığımızla destekleyerek mücadelemizi sürdüreceğiz.Devletiyle, iş dünyasıyla 83 milyon olarak hep birlikte hareket etmeliyiz, salgının bizim dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Salgınla mücadele tedbirlerini üretimi en az etkileyecek şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ekonomide kapsamlı reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz. Reform ve değişim çalışmalarının merkezinde milletimiz yer alıyor.

Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir. İttifak, gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulmadı. Cumhur İttifakı'nın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü bir Türkiye haline getirmek.Milletimize sözümüz olan İnsan Hakları Eylem Planını ekonominin temeli olan güven iklimini de arttıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceğiz. Bu çerçevede yapılan hazırlıkların insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek grubumuz vasıtasıyla Meclisin takdirine sunacağız.Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir. Biz bu millete hizmet için varız, barış için geldik. Nerede terörist varsa bunların başını ezmek için geldik. Darbelere karşı koyarken de hukuk yolundan çıkmadık. CHP başta olmak üzere benzer görüşte olanlar dışarıdan besleniyor. Dağa kaçırılan yavruların anneleri Diyarbakır'da yaz kış demeden beklerken onların hakkını kim ödeyecek? ( Bülent Arınç'ın istifası) Terörist kitabının tavsiye dilmesi beni rencide etti. Kitabı tavsiye edilen teröristin elinde milletin kanı var. Bu durum kabul edilemez. Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından evlatları zorla dağa kaçırılan göz göre göre ölümü sürüklenen tecavüze uğrayan annelerin yüzlerine bakamayız.Biz milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'ye layık olduğunu biliyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Ülke olarak yeni bir atılım döneminden geçiyoruz. Daha büyük hedeflere ulaşmak için çok yönelü bir mücadele içindeyiz. Biz hayırda, hizmette ve projede yarışmak istiyoruz, polemiklerle hiçbir yere varamazsınız.Biz baş öğretmenin kurduğu partiyiz diyenler öğretmenlere saygısızlık yapıyor. Öğretmenler başımızın tacıdır. Kadınlarımızı şiddet başta olmak üzere her türlü tehditten ve tehlikeden korumak başlıca görevimiz.