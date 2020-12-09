Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ve ABD'ye mesaj: Bizi ırgalamaz

‘Zafer Günü’ kutlamaları için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- ABD ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’ye hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı yaptırım dilini kullanmasına yönelik soruya ise Erdoğan, “AB ile ilgili şu anda bu konuda Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye’yi çok fazla ırgalamaz. Zaten biz yani resmi olarak 1963’ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmadı. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Şu anda atacakları adımlar verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik onlarda dik duruyorlar ve Türkiye’ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar.” cevabını verdi.

