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SON DAKİKA: Cuma Namazı kılınacak mı? Diyanetten önemli açıklama!

Son Dakika: Bugün Cuma Namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyanet Cuma namazının farziyeti düştüğünü açıkladı

GÜNDEM 04.12.2020, 12:00
SON DAKİKA: Cuma Namazı kılınacak mı? Diyanetten önemli açıklama!
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Cuma namazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri duyurdu. "Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir." ifadesini kullanan Diyanet, salgın hastalığa yakalanan veya temaslı olan kişiler için Cuma namazının farziyetinin düştüğünü açıkladı.
Diyanet tarafından açıklamada:  "Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini  düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması' olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur." denildi.
Diyanet'ten yapılan son dakika açıklamasında şöyle denildi:
"Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür. 
İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.
Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır.
Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini  düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.
Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir.
Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır.
Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir.
Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması' olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur."
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