Son Dakika! Çorum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çorum'da deprem oldu.

Rasathane'nin paylaştığı verilere Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen depremin 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Saat 03:59'da gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



#DEPREMYAVU-ISKILIP (CORUM) https://t.co/Hr9dkaaYDR10.12.2020, 03:59:24 TSİBüyüklük: 3.4Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2020



#DEPREMYAVU-ISKILIP (CORUM) https://t.co/Hr9dkaaYDR10.12.2020, 03:59:24 TSİBüyüklük: 3.4Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 10, 2020

