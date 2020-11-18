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Son Dakika

Son Dakika! Çorum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine Çorum'un Uğurludağ ilçesinde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 18.11.2020, 02:33
Son Dakika! Çorum'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine Çorum'da deprem oldu.
Rasathane'nin paylaştığı bilgilere Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen depremin 4.1 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Ayrıca saat 02:05'te gerçekleşen depremin yerin 5.3 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

#DEPREMUCDAM-UGURLUDAG (CORUM) https://t.co/uGnKN4fEJa18.11.2020, 02:05:47 TSİBüyüklük: 4.1Derinlik: 5.3 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2020

#DEPREMUCDAM-UGURLUDAG (CORUM) https://t.co/uGnKN4fEJa18.11.2020, 02:05:47 TSİBüyüklük: 4.1Derinlik: 5.3 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 17, 2020
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